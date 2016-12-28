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أسعار النفط تنخفض قبل البدء في خفض إنتاج أوبك

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أسعار النفط تنخفض قبل البدء في خفض إنتاج أوبك أسعار النفط تنخفض قبل البدء في خفض إنتاج أوبك

ارشيفية

انخفضت النفط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج مع بداية العام الجديد.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بانخفاض قدره سبعة سنتات أو ما يعادل 0.12 % إلى 56.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:22 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع قدره 93 سنتا.

وإنخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع ثمانية سنتات إلى 53.82 دولار للبرميل بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتا عند 53.90 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع أن تظل التعاملات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة بداية العام الجديد.

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