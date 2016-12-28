اليوم.. دجلة يخشى مفاجآت أسوان في ختام الدور الأول للدوري

يحل فريق أسوان ضيفًا على “وادى دجلة”، فى الساعة الخامسة مساءً على ستاد القاهرة الدولى في ختام مباريات الدور الاول للدورى العام لكرة القدم.

يخشى دجلة مفاجأت الصعايدة لاسيما بعد فوزهم فى الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف دون رد، ويطمع أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة فى تحقيق فوز يكون بمثابة الختام المنطقى لمنافسات الدور الاول على أمل تصحيح الاوضاع فى الدور الثانى للمسابقة لاسيما بعد التعادل مع الداخلية فى الجولة الأخيرة.

ويحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة، فيما يقبع أسوان فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط ويبحث محمد عامر عن خطف نقاط مواجهة دجلة فى محاولة إنقاذ الصعايدة من شبح الهبوط.