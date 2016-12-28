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ضبط هارب من الإعدام وابنته المحكوم عليها بالسجن 15 سنة فى قضية قتل

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ضبط هارب من الإعدام وابنته المحكوم عليها بالسجن 15 سنة فى قضية قتل ضبط هارب من الإعدام وابنته المحكوم عليها بالسجن 15 سنة فى قضية قتل

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن ضباط وحدتى مباحث وتنفيذ الأحكام قسم شرطة ثان العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام " فرع غرب الدلتا " من ضبط كل من "م. ش"- 49 سنة عامل زراعى مقيم مركز سوهاج محافظة سوهاج، ونجلته "م. م"- 20 سنة طالبة مقيم بذات العنوان، المحكوم عليهما فى القضية جنايات مركز أخميم – بأمن سوهاج "قتل عمد" الأول غيابياً بالإعدام شنقاً والثانية غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، وجارى ترحيلهما للتنفيذ عليهما.

 

كما ألقى ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام قسم شرطة باب شرقى القبض على كل من، "م. ى"- 27 سنة سائق مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "تشاجر وبلطجة" حضورياً بالسجن لمدة سنتين، و"ا. ر"- 30 سنة حاصل على دبلوم صناعة مقيم دائرة قسم سيدى جابر المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام قسم شرطة ثان العامرية تمكنوا من ضبط "م. ح"- 18 سنة عامل مقيم بولاق الدكرو محافظة الجيزة المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم بولاق الدكرور "مخدرات" غيابياً بالحبس لمدة 5 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم.

 


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