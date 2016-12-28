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«البترول» توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية باستثمارات 220 مليون دولار

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«البترول» توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية باستثمارات 220 مليون دولار «البترول» توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية باستثمارات 220 مليون دولار

المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية+6++++++

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع شركات (أيوك) الإيطالية و(بريتش بتروليم) الإنجليزية و(توتال) الفرنسية للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول وحفر 6 آبار جديدة في مناطق شمال رأس العش البحرية وشمال الحماد البحرية وشمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.

وذلك بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالي 220 مليون دولار ومنح توقيع 9 ملايين دولار.

وأوضح الملا، أن توقيع الإتفاقيات يأتي نتيجة للمزايدة العالمية الأخيرة التي طرحتها (إيجاس) ويمثل تتويجًا لاستراتيجية وزارة البترول في تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعي لزيادة الاحتياطيات والإنتاج المحلي من الثروة البترولية، مشيرًا إلى أن حرص الشركات العالمية على توقيع الاتفاقيات والالتزام بالبرامج والخطط الاستثمارية يؤكد على الفرص البترولية الواعدة في .

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