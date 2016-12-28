أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليوم .. انتهاء اختبارات المعلمين المستوفين لشروط العمل بالإمارات

Google+ Print
اليوم .. انتهاء اختبارات المعلمين المستوفين لشروط العمل بالإمارات اليوم .. انتهاء اختبارات المعلمين المستوفين لشروط العمل بالإمارات

وزير القوي العاملة

تنتهي وزارة القوى العاملة، عصر اليوم الأربعاء، من اختبارات المتقدمين للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بوظائف المعلمين في تخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية، من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة وتحت إشراف الوزارة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاختبارات تقتصر على الذين تم إخطارهم بالحضور والمستوفين لجميع شروط مؤسسة “جيمس للتعليم” بالإمارات الطالبة للمعلمين من الذكور والإناث.

وأشار إلي أن الراتب الشهري يتراوح ما بين 4500 إلى 6000 درهم إماراتي شاملا السكن، فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم، وتعليم مجاني لطفل واحد داخل مدارس مجموعة مؤسسة ” جيمس للتعليم”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا