اليوم .. انتهاء اختبارات المعلمين المستوفين لشروط العمل بالإمارات

تنتهي وزارة القوى العاملة، عصر اليوم الأربعاء، من اختبارات المتقدمين للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بوظائف المعلمين في تخصصات اللغة العربية والتربية الإسلامية، من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة وتحت إشراف الوزارة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاختبارات تقتصر على الذين تم إخطارهم بالحضور والمستوفين لجميع شروط مؤسسة “جيمس للتعليم” بالإمارات الطالبة للمعلمين من الذكور والإناث.

وأشار إلي أن الراتب الشهري يتراوح ما بين 4500 إلى 6000 درهم إماراتي شاملا السكن، فضلا عن تأمين المواصلات والتأمين الصحي للمعلم، وتعليم مجاني لطفل واحد داخل مدارس مجموعة مؤسسة ” جيمس للتعليم”.