أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 43 على الأقل في خروج قطار عن القضبان في الهند

Google+ Print
إصابة 43 على الأقل في خروج قطار عن القضبان في الهند إصابة 43 على الأقل في خروج قطار عن القضبان في الهند

أرشيفية

قالت الشرطة الهندية ومسؤولون بالسكك الحديدية إن قطارا خرج عن القضبان في شمال البلاد يوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة 43 شخصا على الأقل في ثالث حادث على الأقل من نوعه خلال أسابيع وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة القطارات المتقادمة بالبلاد.

وخرج القطار عن القضبان قرب مدينة كانبور في إقليم أوتار براديش في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وبحسب رويترز قال جاويد أحمد المدير العام لشرطة الإقليم في تغريدة على تويتر إن كل المصابين -وكثير منهم في حالة حرجة- نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحادث عربات قطار ملتوية ومقلوبة. كما ظهرت عربتان وقد سقطتا من فوق جسر داخل قناة صغيرة. وشوهد ركاب يلتقطون أمتعتهم بجوار العربات.

ونظام سكك الحديد المتهالك في الهند هو رابع أكبر نظام من نوعه في العالم. ويعمل في إطاره 11 ألف قطار يوميا من بينها 7000 قطار ركاب يستقلها أكثر من 20 مليون راكب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل