"تموين الإسكندرية" تضبط كمية من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية - هناء أبو العز

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة، تمكنت خلاها من ضبط سلع ومواد غذائية غير صالحة للاستتهلاك الآدمى.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "ع. خ" 45 سنة صاحب ثلاجة تبريد بدائرة قسم شرطة اللبان بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم استهداف الثلاجة وضبط "58" صفيحة جبن أبيض بإجمالىي "1.160" طن بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"16" عبوة من السلع الغذائية "مسلى طبيعى– طحينة – مربى – كمبوت" منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة اللبان وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط "ا. ع"، 41 سنة، بائع لحيازته وعرضه للبيع "494" قطعة حلوى المولد والملبن مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"ع. ع"- 35 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "1500" صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و"ج. ا"، 54 سنة، تاجر لقيامه بتجميع "80" لتر سولار مدعم بقصد إعادة بيعها بأزيد من السعر الجبرى.

وبناءً على شكوى المواطنين بدائرة قسم أول العامرية بشأن رداءة صنف المسلى التي تقوم بتعبئته شركة لمنتجات الألبان وتطرح للبيع بالمجمعات الاستهلاكية وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، شن ضباط الإدارة حملة بالاشتراك مع مفتشى تموين مديرية التموين والتجارة الداخلية وقسم الرقابة بإدارة تموين العامرية استهدفت مخزن تابع للشركة لتجارة الجملة مصدر توزيع عبوات المسلى موضوع الشكوى، وتم ضبط "1514" عبوة مسلى بإجمالي وزن 700 كجم بها انتفاخ وتغير فى الخواص الطبيعية وتغيرات فى اللون وتتصاعد منها روائح كريهة.