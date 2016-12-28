أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إلغاء التصويت على خطط بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالقدس الشرقية

Google+ Print
إلغاء التصويت على خطط بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالقدس الشرقية إلغاء التصويت على خطط بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالقدس الشرقية

>هاشم الفخرانى ووكالات

نقلت وكالة رويترز للأنباء  عن مسئول من بلدية القدس إن لجنة الإسكان ببلدية المدينة ألغت تصويتا مقررا اليوم الأربعاء بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لنحو 500 منزل لإسرائيليين في القدس الشرقية.

وقال هنان روبين عضو لجنة التخطيط والإسكان بالقدس للصحفيين إن طلب إلغاء التصويت جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف روبين إن القرار نتج عن رغبة في تجنب زيادة توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل كلمة من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى في وقت لاحق اليوم عن السلام الإسرائيلى الفلسطينى.

بينما نقلت وكالة فرانس برس عن منظمة غير حكومبة أن   الإسرايلية  أرجأت بحث اصدار مئات تراخيص بناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية.

وكانت نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية منذ يومين عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن لجنة البناء التابعة لمجلس مدينة القدس ستعلن اليوم الأربعاء وبتكليف من وزارة الإسكان الإسرائيلية الإعلان عن بناء 5600 وحدة.

 

وسيتضمن الإعلان عن بناء 2600 وحدة استيطانية فى مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة و2600 وحدة استيطانية أخرى فى مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة و400 وحدة استيطانية فى مستوطنة "رمات شلومو" شمال القدس المحتلة ما يعنى المصادقة الإجمالية على بناء 5600 وحدة استيطانية وستنتهى عملية المصادقة عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

 

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد صوت  الاسبوع الماضى على مشروع قرار، قدمته ، يطالب بوقف وإدانة الاستيطان الاسرائيليى فى الأراضى الفلطسينية المحتلة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر