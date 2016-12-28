بالأسماء نتيجة مسابقه تعيينات كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات

المنوفية: محمود شاكر

اعتمد الدكتور عصام الديم متولى القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، نتيجة مسابقة تعين أعضاء هيئة التدريس لكلية الصيدلة.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن مجلس جامعة مدينة السادات وافق على تعين "الدكتور حنان عطية رزق الامام بوظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية، والدكتور مروى عبد العزيز على فايد بوظيفة مدرس بقسم العقاقير، والدكتور هند محمد عبد البر حماد بوظيفة مدرس بقسم الصيدلانيات، والدكتور احمد سمير ابراهيم الخولى بوظيفة مدرس بقسم الكيمياء الصيدلية، الدكتور ايناس على ابراهيم عبد الله بوظيفة مدرس بقسم الكيمياء التحليلية، الدكتور مصطفى السيد مصطفى النجار بوظيفة مدرس بقسم الأدوية والسموم" .

ومن جانب آخر اعتمد رئيس الجامعة أسماء المرشحين لشغل وظيفة مدرس مساعد وهم "الدكتور محمود سامى عبد الله محمد بقسم الصيدلة الإكيلينكية، والدكتور شريف محمود محمد عفيفى بقسم العقاقير، الدكتور دنيا محمود عبد العزيز بقسم الصيدلانيات" .