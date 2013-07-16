الحلقة الخامسة من "عطر الجنة": يوسف يبحث عن أبيه ويطلب مساعدة منال

كتب : ندى سامي الثلاثاء 16-07-2013 03:11

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "عطر الجنة"، تأكد "يوسف" من أن أبيه "خليفة" لم يغادر البلد هو وجدته، ما جعله يتشاجر مع أخيه "غيث"، لأنه يعلم أنه السبب وراء اختفاء أبيه.

يخرج "يوسف" من المنزل وهو في قمة الغضب، فيقابل "منال" التي تقوم بدورها زهرة عرفات، التي كانت تنتظر "خليفة" في الخارج، لأنها أدركت أنه في حالة خطيرة، فيطلب منها "يوسف" أن تساعده في البحث عن أبيه، ويخبرها عن المشاجرة التي نشبت مع أخيه، وفي الطريق تقابل "منال" ابن عمها "بدر" الذي يقوم بدوره عبدالله أبو شهري، ما يدفعه لسؤالها عن سبب خروجها وبدء مشاجرة معها.

يحاول "بدر" أن يحل الخلاف القائم بين وبين ابنة عمه "هند" التي تقوم بدورها هيا عبدالسلام، فيتحدث إليها ويقنعها أن والدها كتب له جميع أملاكه لأنه يثق فيه وخوفا من أن يستولي عليها أخوه، لكنها لا تقتنع وتحاول أن تفض تلك الخلافات.

مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.