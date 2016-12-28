رئيس هيئة الرقابة الإدارية يعرض نتائج عمل لجنة المشروعات القومية على السيسى

>كتب سمير حسنى - محمد شعلان
عرض محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نتائج لجنة المشروعات القومية، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات بالإسماعيلية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الادارية، أنه تم مراجعة 1637 مشروعا منها 120 مشروعا بهدف الافتتاح الرئاسى، وتم الموافقة على 96 منها، وإرجاء افتتاح 24 مشروعا لوجود ملاحظات بها جارى تداركها، علما بأنه تم إحالة باقى المشروعات للجهات المعنية لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى بورسعيد، عددا من المشروعات المهمة، من بينها المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد، وكوبرى الرسوة.
وكوبرى الرسوة العائم ببورسعيد يعد أحد مشروعات هيئة قناة السويس وقامت بإنشائه 6 من الشركات التابعة للهيئة بسواعد مصرية، ويخدم أهالى بورسعيد فى تخفيف العبء عن مرفق المعديات والتزاحم به فى أوقات الذروة؛ بالإضافة إلى خدمته مشروعات الشرق بتحويل القادمين من نفق " 30 يونيو" جنوب المحافظة عن طريق الكوبرى لمدينة بورفؤاد فى وقت أسرع من المعديات؛ حيث يقع فى الكيلو 4 بمدخل بورسعيد الجنوبى.
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