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ضبط تاجر تموينى لاستيلائه على 3180 زجاجة زيت تموينى مدعم بالبحيرة

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ضبط تاجر تموينى لاستيلائه على 3180 زجاجة زيت تموينى مدعم بالبحيرة ضبط تاجر تموينى لاستيلائه على 3180 زجاجة زيت تموينى مدعم بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجر تموينى لاستيلائه على 3180 زجاجة زيت تموينى مدعم.

 

كان رجال مباحث فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " صاحب محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية كائنة بمدينة حوش عيسى لإدارته المحطة بدون ترخيص حيث تم ضبط 5 أطنان فاصوليا وتحرر المحضر اللازم، كما تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 4 أطنان زيت طعام داخل تانك غير مدون عليه أى بيانات أو علامات تجارية وتحرر المحضر اللازم .

 

وتم ضبط تاجر تموينى وصاحب محل بقالة بقرية كوم الفرج مركز أبو المطامير لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة المقررات التموينية المدعمة "زيت تموينى مدعم " والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، وبمراجعة الفواتير والسجلات الخاصة بالمحل تبين استيلائه  وتصرفه فى كمية (3180) زجاجة زيت تموينى مدعم وتحرر المحضر اللازم . 

 


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