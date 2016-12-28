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"الزراعة": عزل 19 رأسا من الإبل مصابة بالكورونا ضمن شحنة قادمة من السودان

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"الزراعة": عزل 19 رأسا من الإبل مصابة بالكورونا ضمن شحنة قادمة من السودان "الزراعة": عزل 19 رأسا من الإبل مصابة بالكورونا ضمن شحنة قادمة من السودان

>أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عزل 19 رأسا من الإبل، لإصابتها بمرض الكورونا، وذلك ضمن الشحنة الواردة من السودان، والتي تضم 4630 رأسا.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم فحص الشحنة كاملة، بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان، حيث تم اكتشاف 19 حالة إيجابية لمرض (كورونا)، وسلبية لمرض (RVF)، حيث تم عزلها تمهيدا لذبحها، والإفراج عن باقي الشحنة بعد التأكد من سلامتها.

وفي سياق آخر ، تمكنت مديرية الطب البيطري بالجيزة من ضبط سيارة تحمل حوالي 600 كيلوجرام من لحوم الحمير المذبوحة، مقطعة إلى أرباع أعلى الطريق الدائري بالمنيب، وفي طريقها للبيع والتوزيع على مفارم اللحوم بالجيزة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط المتهمين والسيارة والتحفظ على كميات اللحوم المضبوطة، حتى عرضهم على النيابة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنها مازالت تمضي في خطتها لتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع وتداول اللحوم لضبط أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث .

وأكد البيان حرص الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيرا إلى أن الحملات تشمل أيضا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلا عن الاشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصا على سلامة المواطنين، وتأمين غذائهم.

 


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