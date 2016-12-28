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الرئيس يشكر الرقابة الإدارية ويطالب رؤساء المؤسسات بالإشراف والمساءلة

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الرئيس يشكر الرقابة الإدارية ويطالب رؤساء المؤسسات بالإشراف والمساءلة الرئيس يشكر الرقابة الإدارية ويطالب رؤساء المؤسسات بالإشراف والمساءلة

وجه الرئيس عبد الفتاح ، الشكر للرقابة الإدارية على الجهد المبذول في مكافحة الفساد، بعد ضبط مدير مشتريات مجلس الدولة “اللبان” بتهمة تلقي رشوة.

وطالب الرئيس أن تتحول القضية إلى رأي عام في مواجهة الفساد، ولا تمتد الإساءة إلى أي جهة، مطالبًا رئيس المؤسسات بمتابعة عمل الموردين، ومعرفة تفاصيل الواردات وكيفية حركة الأموال : “ولو احتار رئيس المؤسسة يرفع سماعة التليفون على رئيس الرقابة الإدارية على الجهاز المركزي للمحاسبات، أو يكلمني”.

وهنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بمناسبة العام الجديد، مؤكدًا الرئيس أن تجربة الاستزراع السمكي حجمه 4 آلاف حوض، جديدة على ، لكن نحتاج للعمل مع المتخصصين في هذا المجال، مطالبًا بوضع توقيت لإنهاء

 

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