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توقعات ببناء 490 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

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توقعات ببناء 490 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة توقعات ببناء 490 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

مستوطنات إسرائيلية – أرشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة من المتوقع أن تصادق اليوم على بناء 490 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنتي “راموت” و”رمات شلومو” شمالي المدينة.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” عن مصادربالبلدية قولها إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ضد الاستيطان لن يؤدي إلى وقف عمليات البناء في القدس. متوقعة أن تصادق اللجنة المذكورة قريبا على بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات يهودية تقع خارج الخط الاخضر.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا بتأييد 14 من الدول لأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت, ما مكن المجلس من تبنيه.

وقد استدعت إسرائيل ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف الأنشطة لاستيطانية، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع السفير الأمريكي دانيل شابيرو بعد يومين على امتناع واشنطن عن التصويت على القرار.

أ ش أ

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