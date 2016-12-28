توقعات ببناء 490 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة من المتوقع أن تصادق اليوم على بناء 490 وحدة إستيطانية جديدة في مستوطنتي “راموت” و”رمات شلومو” شمالي المدينة.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” عن مصادربالبلدية قولها إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ضد الاستيطان لن يؤدي إلى وقف عمليات البناء في القدس. متوقعة أن تصادق اللجنة المذكورة قريبا على بناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات يهودية تقع خارج الخط الاخضر.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا بتأييد 14 من الدول لأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت, ما مكن المجلس من تبنيه.

وقد استدعت إسرائيل ممثلي الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف الأنشطة لاستيطانية، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع السفير الأمريكي دانيل شابيرو بعد يومين على امتناع واشنطن عن التصويت على القرار.

أ ش أ