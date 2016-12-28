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"زراعة" شمال سيناء: توزيع 20 بطارية إنتاج أرانب على الأسر بالعريش

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"زراعة" شمال سيناء: توزيع 20 بطارية إنتاج أرانب على الأسر بالعريش "زراعة" شمال سيناء: توزيع 20 بطارية إنتاج أرانب على الأسر بالعريش

>شمال سيناء ـ محمد حسين

وزعت مديرية الزراعة بشمال سيناء اليوم الأربعاء 20 بطارية إنتاج ارانب على الأسر فى مدينة العريش.

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، ان البطاريات مقدمة من مشروع التنمية والتدريب التعاونى بالأراضي الجديدة بالإسكندرية التابع لوزارة الزراعة، وتم توزيعها اليوم على ٢٠ أسرة، ومع كل بطارية ذكر وثلاث اناث ارانب .

وأضاف، ان المشروع  يهدف لتوفير اللحوم من داخل المنازل وتحقيق دخل للأسر ذات الدخل المحدود، وانه سبق توزيع البطاريات  تنظيم ندوة إرشادية حول تربية الأرانب وتحويلها لمشروع مدر للربح للأسر من داخل منازلهم.


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