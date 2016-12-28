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الصين: مؤيدو استقلال تايوان وهونج كونج سيتساقطون كالذباب

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الصين: مؤيدو استقلال تايوان وهونج كونج سيتساقطون كالذباب الصين: مؤيدو استقلال تايوان وهونج كونج سيتساقطون كالذباب

تايوان والصين

قالت الصينية يوم الأربعاء إن جهود مؤيدي استقلال هونج كونج وتايوان محكوم عليها بالفشل لأنهم سيتساقطون كالذباب، وذلك حسبما أفادت رويترز.

ويتزايد قلق زعماء الصين إزاء حركة استقلال جديدة في هونج كونج – المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت تحت حكم الصين عام 1997 – بعد حصولها على وعد بالتمتع بالحكم الذاتي بالإضافة إلى احتجاجات شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

كما تتعامل الصين بكثير من الارتياب مع رئيسة تايوان تساي إنج وين التي انتخبت هذا العام وتعتقد بكين أنها تسعى لاستقلال الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

وتقول رئيسة تايوان إنها تريد السلام مع الصين التي تعتبر الجزيرة إقليما منشقا.

وحذرت بكين بالفعل من أن يقيم النشطاء المؤيدون للاستقلال في كل من تايوان وهونج كونج روابط فيما بينهم بعد أن قام نشطاء من هونج كونج بزيارة تايوان هذا العام.

وقال المتحدث إن فنغ شان “تحاول مجموعة صغيرة من القوى المؤيدة لاستقلال تايوان دون جدوى إقامة روابط مع (القوى) المؤيدة لاستقلال هونج كونج لتقسيم البلاد وهو أمر لا يمكن أن ينجح.

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