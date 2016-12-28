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التعليم تنتهى من حصر أسماء المرشحين لرئاسة كنترول امتحانات الدبلومات

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التعليم تنتهى من حصر أسماء المرشحين لرئاسة كنترول امتحانات الدبلومات التعليم تنتهى من حصر أسماء المرشحين لرئاسة كنترول امتحانات الدبلومات

>كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من اختيار الأسماء المرشحة لرئاسة لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارى بامتحانات الدبلومات الفنية "الثالث الثانوى" للعام الدراسى الحالى.

 

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة أغلقت باب تسجيل البيانات إلكترونيا الأسبوع الماضى، لافتة إلى أنه تم إجراء مقابلات مع عدد يصل إلى 120 عضو لجنة إدارة ونظام ومراقبة أوائل الأسبوع الجارى، على أن يتم عرض الأسماء المرشحة على الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم خلال 48 ساعة تمهيدا لإرسالها إلى الجهات الأمنية للحصول على الموافقات الأمنية.

 

وأوضحت المصادر أن عدد المرشحين يصل إلى 120 عضوا بواقع 3 أعضاء بكل لجنة نظام ومراقبة ولجنة إدارة حيث يصل عدد اللجان إلى 39 لجنة إدارة وكنترول فى 7 قطاعات.

 

 


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