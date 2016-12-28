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الجيش التركى: إصابة 117 عنصرا من داعش بشمال سوريا

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الجيش التركى: إصابة 117 عنصرا من داعش بشمال سوريا الجيش التركى: إصابة 117 عنصرا من داعش بشمال سوريا

>أنقرة (رويترز)

قال الجيش التركى اليوم الأربعاء إنه قام "بتحييد" 44 من عناصر تنظيم داعش وأصاب 117 آخرين فى إطار عمليته بمدينة الباب فى شمال سوريا.

وأضاف الجيش فى بيان أن سبعة من مقاتلى التنظيم المتشدد أصيبوا فى اشتباكات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وأنه قصف 154 هدفا للداعش بالمدفعية وأسلحة أخرى.

ويستخدم الجيش التركى عادة كلمة" تحييد" للإشارة الى القتلى أو الجرحى من الإرهابيين أو الذين تم أسرهم.

ويحاصر مقاتلون معارضون تدعمهم قوات تركية مدينة الباب منذ أسابيع فى إطار عملية "درع الفرات" التى بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج مقاتلى التنظيم ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.


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