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مباراة القمة.. شيكابالا وباسم مرسى يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلى

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مباراة القمة.. شيكابالا وباسم مرسى يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلى مباراة القمة.. شيكابالا وباسم مرسى يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلى

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

استقر محمد حلمى المدير الفنى للزمالك،  على خوض مباراة الأهلى، المقرر لها غداً الخميس، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز، بمثلث هجومى قاعدته شيكابالا وأمامه باسم مرسى الذى ترددت الشائعات حول مشاركته من عدمه فى القمة 113، إلا أن اللاعب جاهز بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباراة وفقاً لما أكده جهاز الزمالك فيما يتبقى حسم المقعد الثالث الذى يتنافس عليه النيجيرى ستانلى ومحمد إبراهيم.

جهاز الزمالك أوضح أن عدم مشاركة باسم مرسى لفترة فى المران كان بالاتفاق مع اللاعب لحاجة إصابته إلى الراحة أكثر من التدريبات العلاجية، وشارك اللاعب فى تدريب الأمس وسيشارك فى مران اليوم الأربعاء حتى يصل إلى الجاهزية الفنية لقيادة هجوم الفريق بالقمة.


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