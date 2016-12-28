أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

جبرين يسير علي درب بناهينى ويجهز للرحيل عن الإسماعيلى

Google+ Print
جبرين يسير علي درب بناهينى ويجهز للرحيل عن الإسماعيلى جبرين يسير علي درب بناهينى ويجهز للرحيل عن الإسماعيلى

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

وصلت العلاقة بين نادي الإسماعيلي والغاني توريك جبرين لاعب وسط الدراويش الي طريق مسدودة بسبب الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية ورفض اللاعب التصالح مع ناديه والضغط للحصول على مستحقاته المتأخرة خاصة بعد فشل الجلسة التفاوضية بين الطرفين ووصولها إلى مفترق طرق.

ورفض توريك جبرين الحصول علي 7 آلاف دولار من إدارة ناديه لإنهاء تمرده في صفوف الدراويش والتراجع عن رغبته في الرحيل، مفضلا السير علي درب مواطنه الغاني ايمانويل بناهيني والذي قرر الهروب إلى بلاده وعدم استكمال عقده مع الدراويش وتقديم شكوى ضد الإسماعيلى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويجهز جبرين للرحيل عن صفوف الدراويش في حال عدم حل أزمته المادية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365