جبرين يسير علي درب بناهينى ويجهز للرحيل عن الإسماعيلى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

وصلت العلاقة بين نادي الإسماعيلي والغاني توريك جبرين لاعب وسط الدراويش الي طريق مسدودة بسبب الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية ورفض اللاعب التصالح مع ناديه والضغط للحصول على مستحقاته المتأخرة خاصة بعد فشل الجلسة التفاوضية بين الطرفين ووصولها إلى مفترق طرق.

ورفض توريك جبرين الحصول علي 7 آلاف دولار من إدارة ناديه لإنهاء تمرده في صفوف الدراويش والتراجع عن رغبته في الرحيل، مفضلا السير علي درب مواطنه الغاني ايمانويل بناهيني والذي قرر الهروب إلى بلاده وعدم استكمال عقده مع الدراويش وتقديم شكوى ضد الإسماعيلى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويجهز جبرين للرحيل عن صفوف الدراويش في حال عدم حل أزمته المادية.