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‫بالصور.. شكاوى من احتلال الباعة الجائلين كوبرى مشاة ميدان المؤسسة

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‫بالصور.. شكاوى من احتلال الباعة الجائلين كوبرى مشاة ميدان المؤسسة ‫بالصور.. شكاوى من احتلال الباعة الجائلين كوبرى مشاة ميدان المؤسسة

>القليوبية حسن عفيفى

تحول كوبرى المشاة بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة إلى سوق للباعة الجائلين مما يعوق حركة عبور المشاة من وإلى شرق وغرب السكة الحديد سواء لاستقلال القطار أو مترو الأنفاق، فى وجود شرطة المرافق والاشغالات فى حى غرب شبرا الخيمة.

الأهالى من جانبهم ضاقوا ذرعا من هؤلاء الباعة وأفعالهم التى يندى لها الجبين علاوة على الألفاظ الخارجة التى يطلقونها فى الشارع أمام المارة من السيدات والفتيات. إذ تقول علية عبد الجواد "موظفة" إن الباعة حولوا حياتنا إلى كابوس فإنا يوميا أعبر كوبرى المشاة لاستقلال المترو وأجد الباعة يغلقون الكوبرى سواء على السلم فى المطالع والمنازل ويعوقون صعود ونزول الناس.

وأضاف جمال علام قائلا: نشهد متاعب يومية على هذا الكوبرى للوصول إلى محطة مترو الأنفاق، لضيق الطريق من بضاعة البائعين وتركها فى أى مكان، ويقومون بجذب أيدينا لمشاهدة تلك البضاعة، أو يعطلونا على العمل من تلك الإجراءات السخيفة.

من جانبه قال حمدى سلامة رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن كوبرى المشاة الموجود فى ميدان المؤسسة أنشئ لخدمة الأهالى والركاب من وإلى محطة المترو ومحطة القطار وليس لجلوس الباعة الجائلين، مشيرا أنه أعطى تعليمات مشددة لمدير الإشغالات بالقيام بحملة مكبرة على منطقة الكوبرى لإزالة كل الباعة الجائلين، وقال إنه قرر إخطار مباحث الكهرباء لتحرير محاضر لمن يقوم منهم بسرقة التيار الكهرباء لأنه يعتبر إهدارا للمال العام.

 

 

 

 

 

 

 


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