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رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: بشرة خير للمزارعين خلال يومين

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رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: بشرة خير للمزارعين خلال يومين رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: بشرة خير للمزارعين خلال يومين

>كتب – مايكل فارس

قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: "بشرة خير من خلال يومين للمزارعين"، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا زيادة توريد أسعار المحاصيل سواء القمح أو الأرز أو قصب السكر بسعر يرضى الفلاح، وسيتم الرد علينا خلال يومين.

 

وأضاف الشعينى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تدرس الآن رفع سعر التوريد من خلال الموازنة العامة وتكلفة زيادة الأسعار فى المحاصيل على ميزانية الدولة، مرحبًا بإعلان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن تطبيق أول تجربة لزراعة القمح مرتين سنويًا لأول مرة فى خلال الموسم الحالى، مشيرًا إلى أن ذلك لو كان وفق قرارات مدروسة ودراسات جدوى فهو أمر فى غاية الأهمية لما له من تابعيات تؤدى إلى الاكتفاء الذاتى من محصول القمح بدلاً من الاستيراد.

 

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد أعلن أنه يتم حاليًا تطبيق أول تجربة لزراعة القمح مرتين سنويًا لأول مرة فى مصر خلال الموسم الحالى، موضحًا أنه تم تطبيق هذه التجربة فى محافظتى الشرقية وقنا، وسوف يبدأ موسم حصاد القمح الأول منتصف الشهر المقبل، بينما يتم حصاد الموسم الثانى لزراعته فى أبريل المقبل، وذلك بهدف زيادة إنتاج المحصولين من القمح وتوفير مياه الرى.


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