بالصور: مي كساب تختار عريساً لابنتها فريدة.. فما علاقة منى زكي بالقصة؟

قبل أن تتم أسبوعها الأول، بدأت المطربة مي كساب فى اختيار العريس لابنتها الأولى فريدة البالغة من العمر ثلاثة أيام فقط، واختارت عريسا لم يولد بعد، وهو الطفل الثالث للنجمة منى زكي التى رفضت منح موافقتها، وتجاهلت الأمر كله.

القصة بدأت بتغريدة من النجمة منى زكي موجهة لزميلتها المطربة مي كساب لتهنئتها بقدوم المولودة الجديدة، قالت فيها: مبروك يا مي ربنا يحفظها وتتربا في عزوكوا، وردت كساب على الفور بتغريدة قالت فيها: وربنا يقومك بألف سلامه يا اجدع الفنانات يا موهوبه يا الفه الجيل، وبعدها تذكرت مهمة البحث عن عريس لابنتها فغردت مرة ثانية قائلة: حبيبه قلبي الله يبارك فيكي وانا مستنيه العريس انا وفريده، واكتفت مني زكي بمشاهدة التغريدات دون تعليق، ليتدخل الفنان الكبير صلاح عبد الله بتغريدة رابعة تمنى فيها السلامة لمنى أثناء ولادتها.

العروس فريدة لم تبلغ ثلاثة أيام ووالدتها اختارت لها عريسا لم يولد بعد .. ولكنه يحظى مسبقا بشرف أن والديه منى زكي وأحمد حلمي من أشهر نجوم الفن المصري .. فهل تتحقق الأمنية؟