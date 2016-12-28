النجمة كاري فيشر تفارق الحياة

توفيت النجمة العالمية كاري فيشر Carrie Fisher التي لعبت دور الأميرة ليا في سلسلة Star Wars ، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 60 عاماً، حسبما ذكر أحد المقربين لعائلتها.

وقال بيان المتحدث باسم العائلة سيمون هولز: "بحزن شديد أكدت بيلي لورد أن أمها الحبيبة كاري فيشر توفيت في الساعة 8:55 هذا الصباح".

وكانت الممثلة الأمريكية قد أصيبت السبت الماضي، بأزمة قلبية خلال رحلة جوية من لندن إلى لوس أنجلوس، أثناء جولة ترويجية لأحدث كتبها "يوميات الأميرة".

وحاول الركاب مساعدتها قبل أن تنقل إلى المستشفى بسرعة لدى هبوط الطائرة.

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