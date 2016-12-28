قبل لقاء القمة.. هاشتاج "الأهلى ولا الزمالك" يتصدر "تويتر"

كتب محمد الديب

احتل اسم القطبين الأهلى والزمالك قائمة "تويتر"، وعلى الفور تصدر هاشتاج "الأهلى ولا الزمالك" قائمة موقع التدوينات المصغر، قبل لقاء القمة رقم 113، الذى سيجمع الفريقين غدًا الخميس، على استاد بتروسبورت، الساعة السابعة مساءً، وتختلف المباراة عن سابقيها من لقاءات الفريقين، خاصة أن هذه المواجهة هى السادسة تحت قيادة فنية مصرية للفريقين بعيدًا عن الخواجات، حيث يقود الأهلى حسام البدرى، بينما يقود الزمالك محمد حلمى.

وشارك جمهور الفريقين من رواد تويتر خلال الهاشتاج بفاعليه، حيث قالت ريم إحدى جمهور نادى القلعة الحمراء: "لو لم أكن أهلاوية، لوددت أن أكون أهلاوية وافتخر"، وعلقت هالة إحدى مشجات نادى الزمالك قائلة: "الزمالك إن شاء الله"، وقالت أخرى: "الفانلة البيضة بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر، زملكاوية أنا وكلى فخر"، وأضاف فوزى قائلاً: "الأهلى عندى بالحياة".