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نائب شربين: أؤيد إسناد تراخيص المبانى للمجالس الاستشارية بدلا من المحليات

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نائب شربين: أؤيد إسناد تراخيص المبانى للمجالس الاستشارية بدلا من المحليات نائب شربين: أؤيد إسناد تراخيص المبانى للمجالس الاستشارية بدلا من المحليات

> الدقهلية شريف الديب

أكد النائب فوزى الشرباصى عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، بالدقهلية، تأييده تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص إسناد التراخيص الخاصة بالمبانى للمجالس الاستشارية بدلاً من المجالس المحلية، مؤكداً أن المجالس الاستشارية لديها من الخبرات ما يؤهلها للمراقبة على السلامة الإنشائية للمبانى حفاظاً على أرواح المواطنين التى طالما زُهقت بسبب التهاون فى مواصفات المبانى.

وأضاف الشرباصى أن المحليات بها فساد كبير، لذا وجب علينا تفويض المكاتب الاستشارية فى الموافقات والتراخيص الخاصة، مضيفا أنه سوف يتم محاسبة تلك المجالس فى حال اقتراف الأخطاء وتورطهم فى أى فساد.

وتابع عضو مجلس النواب أن لجنة الإسكان تبذل كل ما لديها من جهد من أجل إنهاء مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون البناء الموحد 119 نظراً لأهميتهم فى ضبط الاستثمار العقارى، مشدداً على ضرورة مراعاة الاختلافات فى طبيعة المناطق والقرى على مستوى الجمهورية.


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