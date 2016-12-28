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مركز حميميم: 26 حالة إطلاق نار من قبل المسلحين خلال الـ24 ساعة

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مركز حميميم: 26 حالة إطلاق نار من قبل المسلحين خلال الـ24 ساعة مركز حميميم: 26 حالة إطلاق نار من قبل المسلحين خلال الـ24 ساعة

>(أ ش أ)

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا "حميميم"، عن رصد 26 حالة إطلاق نار من قبل المسلحين خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى سوريا.

وذكر بيان المركز الروسى الذى نشر أمس الثلاثاء على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم رصد 26 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة، 7 منها فى محافظة حلب، و16 فى دمشق، و2 فى حماة، وحالة واحدة فى محافظة اللاذقية.

يذكر أن تنظيمى (داعش، وجبهة فتح الشام) الإرهابيين المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولى للمجموعات الإرهابية لا يشملهما نظام وقف إطلاق النار.

 


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