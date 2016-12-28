أمير القصيم: التعليم أداة الاستثمار الحقيقية في الإنسان

اكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن التعليم هو أداة الاستثمار الحقيقية في الانسان، مفيداً أن الدولة تقوم بالاستثمار به من خلال الميزانيات الضخمة التي تخصص له، لافتاً الانتباه إلى أن التعليم هو الاستثمار الأول في الرجال، والأخوات شقائق الرجال لخدمة هذا الوطن. وقال سموه: "إن المشاعر تختلج لإبدائها في مثل هذه المناسبة الغالية، التي نكرم ونحتفي من خلالها بمن يستحق ذلك من الطلاب والطالبات المتميزين، مقدماً شكره لرجل الأعمال مسعد بن سمار لتبنيه ورعايته ودعمه لجائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي". وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره لمدير التعليم السابق بمحافظة الرس خليفة المسعود، على جهوده الموفقة في إنجاح هذه الجائزة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه. جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو أمير منطقة القصيم خلال رعايته مساء الاثنين، حفل جائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي، التي نظمتها إدارة التعليم بمحافظة الرس، وبدعم من رجل الأعمال مسعد بن سمار، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس محمد العساف، وأولياء أمور الطلاب والطالبات، وذلك في مركز الشيخ صالح بن مطلق الحناكي الثقافي، بمقر كلية العلوم والآداب بمحافظة الرس.

وبدأ الحفل الخطابي المعهد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير إدارة تعليم محافظة الرس المكلف سليمان السحيم التي بدأها بالترحيب بسمو أمير منطقة القصيم، مبيناً أن اليوم هو يوم تتويج العطاء والعمل، منوهاً أن المتفوقين هم الموجهون لعجلة البناء لمستقبل هذا الوطن، داعياً إلى تكريس النظرة الإيجابية نحو التفوق والطلاب والطالبات المتفوقين، مظهراً أهمية الاهتمام بالكوكبة المتميزة من الطلاب، مسجلاً عظيم الشكر والامتنان لسمو أمير القصيم على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب، واصلاً شكره لرجل الأعمال مسعد بن سمار على دعمه للجائزة.

وتحدث السحيم عن الميزانية، وأنها تحمل في جنباتها الكثير من المبشرات والعطاء، مبيناً أن رؤية المملكة 2030، تمتزج وتتوافق مع رؤية التعليم من خلال زيادة مخرجاته، وتعزيز البحث العلمي، وزيادة قدرات ومهارات منسوبي التعليم.

إثر ذلك أُلقيت قصيدة ترحيبية بسموه للشاعر عبدالله الكدري، عقبها شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقيا بعنوان "فيصل بن مشعل، الأمير الإنسان" ، كما قُدم أوبريت حمل عنوان "غصن زيتون وحمام".

ثم كرم سمو أمير منطقة القصيم الشركاء والداعمين والمشاركين في إنجاح حفل جائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي، وكرم أيضاً الطلاب المتفوقين، والطلاب المشاركين في الأوبريت، وأعضاء الطاقم الفني للحفل، كما التقطت الصور التذكارية مع سموه للطلاب المتفوقين.