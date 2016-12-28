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مباراة القمة.. الزمالك يرسم خطة "هز" عرش الأهلى

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مباراة القمة.. الزمالك يرسم خطة "هز" عرش الأهلى مباراة القمة.. الزمالك يرسم خطة "هز" عرش الأهلى

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، على خطة وتشكيل مواجهة الأهلى، المقرر لها السابعة من مساء غد الخميس، على استاد بتروسبورت، فى قمة الدور الأول بمنافسات الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

محمد حلمى وضع توليفة دفاعية لمنع هجمات الأهلى سواء على مستوى الأطراف أو عمق الملعب فقرر أن يبدأ المباراة بالرباعى شوقى السعيد وعلى جبر ومحمود حمدى "الونش" ومحمد ناصف فى خط الدفاع وأمام ثلاثى وسط الملعب طارق حامد فى المنتصف وعلى يمينه إبراهيم صلاح وعلى يساره النيجيرى معروف يوسف.

استقر "حلمى" على إعطاء شوقى السعيد بأن يتحول من الظهير الأيمن إلى مركز المساك عند هجوم الفريق الأحمر من عمق الملعب على أن يقوم على جبر بدور الليبرو والونش بدور المدافع الأيسر خاصة أن محمد ناصف الظهير الأيسر لديه تعليمات واضحة بضرورة التقدم والمساعدة بشكل كبير فى تكوين الهجمات من الجبهة اليسرى على أن يتراجع إبراهيم صلاح لطرف الجبهة اليمنى فى مركز شوقى السعيد عند انضمام الأخير لقلب الدفاع.


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