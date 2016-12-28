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"زراعة البرلمان" تعقد اجتماعًا بحضور 5 وزراء لمناقشة تقنين وضع اليد

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"زراعة البرلمان" تعقد اجتماعًا بحضور 5 وزراء لمناقشة تقنين وضع اليد "زراعة البرلمان" تعقد اجتماعًا بحضور 5 وزراء لمناقشة تقنين وضع اليد

>كتب ـ هشام عبد الجليل

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل بحضور وزراء "الزراعة، الرى، التنمية المحلية، المالية، والإسكان"، ومندوب عن القوات المسلحة، ورئيس هيئة التعمير، وذلك لمناقشة تقنين وضع اليد.

 

وأضاف تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أراضى وضع اليد تتخطى ملايين الأفدنة ولابد من سرعة تقنينها لأنها ستدر للدولة أكثر من تريليون جنيه فى حال تفعيل القانون، والموافقة على طلبات تقنين وضع اليد الموجودة فى الهيئة وفتح الباب أمام الراغبين الجدد.

 

وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة لن تسمح لأى جهة حكومية بأن تكون سببًا فى ضياع  حقوق الدولة والمواطنين، أو تتسبب فى إهدار المال العام وسيتم الضرب بيد من حديد على يد كل مسئول فاسد ومتهاون فى حق البلد.

 

وكانت لجنة الزراعة بالبرلمان ناقشت الأسبوع الماضى طلب إحاطة مقدم من النائب مجدى ملك، بشأن بحث تقنين وضع اليد بحضور عصام فايد، وزير الزراعة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور جميع الوزراء المعنيين لبحث الأمر بالتفصيل.


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