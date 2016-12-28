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سكان مدينة دمياط يطالبون بصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع

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سكان مدينة دمياط يطالبون بصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع سكان مدينة دمياط يطالبون بصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع

>دمياط-معتز الشربينى

اشتكى عدد من أهالى مدينة دمياط من عدم توافر الكهرباء بأعمدة الإنارة فى عدة شوارع وخاصة بالفترات الليلية، بسبب غياب أعمال الصيانة من عمال كهرباء دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

يقول حسام طلعت أحد أهالى المنطقة، إن أعمدة الإنارة بشارع وزير معظمها متهالكة وخاصة منطقة مدرسة التجارة، وأضاف أن معظم سكان هذه المنطقة يسيرون ليلا فى ظلام وخاصة منى يقومون لأداء صلاة الفجر وطالب بإعادة صيانة لأعمدة الإنارة.

من ناحية أخرى اشتكى سكان منطقة الشبطانى التى تقع فى قلب مدينة دمياط من غياب الكهرباء فى الشوارع وتحويلها إلى ظلام دامس.


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