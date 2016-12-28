أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رسميًا.. محطة مترو الزمالك قائمة بالخط الثالث دون تعديلات على موقعها

Google+ Print
رسميًا.. محطة مترو الزمالك قائمة بالخط الثالث دون تعديلات على موقعها رسميًا.. محطة مترو الزمالك قائمة بالخط الثالث دون تعديلات على موقعها

>كتب رضا حبيشى

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل، عن الإبقاء على محطة مترو الزمالك بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور ولـ17.7 كيلو مترًا وعدد 15 محطة نفقية وسطحية وعلوى، لافتة إلى أن العقد الموقع مع الشركة الفرنسية لتنفيذ هذه المرحلة لا يتضمن أى تعديلات فى المخطط والتصميم العام للمحطة.

 

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن محطة الزمالك باقية بموقعها بحى الزمالك، وسيتم فتح مداخلها ومخارجها مثلها مثل باقى المحطات بشكل طبيعى، مؤكدة أن العقد الذى تم تفعيله بعد سداد الدفعة المقدمة للشركة الفرنسية لا يشمل أى نقل أو تعديل للمحطة الواقعة بالجزء الأول بالمرحلة الثالثة الممتد بطول 4 كم، ويشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات".

 

وقالت المصادر، إنه ثبت فنيًا عدم إحداث أضرار لوجود المحطة بحى الزمالك على العقارات المجاورة، بعكس ما يردد بعض الأهالى، لافتة إلى أن مطالب بعض أهالى الزمالك بعدم إنشاء المحطة أو نقلها عنصرية من حى الزمالك، ولا يمكن الاستجابة لها حتى لا يطالب باقى المناطق بمطالب مماثلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365