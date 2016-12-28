ارتفاع جديد في سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 28-12-2016

سمر العشري

شهدت أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب الواضحة في ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ معاملات مواد البناء علي مر السنين في الجمهورية، الأمر الذي أدي إلي استياء نسبة كبيرة من المواطنين بسبب اشتعال مواد البناء ومنها الأسمنت والحديد المسلح الخاص بعملية أنشاء العقارات مع ازدياد الكثافة السكانية في الجمهورية والزحف العمراني الكبير، حيث بات يحلم كل مواطن ببيت مستقل عن بيت الأسرة كاملة ومع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الذي أدي إلي ارتفاع مواد البناء شكل عائقا أمام حلم كل مواطن ببيت مستقل له ولأبناءه، بسبب قيام الشركات بإضافة القيمة المضافة علي سعر طن الحديد وطن الأسمنت .

سعر الحديد اليوم :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر

حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية

الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية

حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية

حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية

الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية

حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية

حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية

حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية

حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية

حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية

حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية

حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية

حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية

حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية

سعر الاسمنت اليوم :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر

الشركة العربيه للأسمنت المسلح 750 جنية 750 جنية

النصر 720 جنية 725 جنية

أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية

الفهد 700 جنية 700 جنية

شركة صناعات مواد البناء التعمير 720 جنية 730 جنية

أسمنت أسيك المنيا أسيك 730 جنية 735 جنية

حورس 720 جنية 720 جنية

أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية

الصخرة 730 جنية 740 جنية

أسمنت وادي النيل المصري 720 جنية 725 جنية

لافارج للأسمنت المخصوص 775 جنية 780 جنية

الممتاز 710 جنية 740 جنية

أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 720 جنية 720 جنية

أسمنت العريش العسكري 720 جنية 725 جنية

أسمنت سيناء سيناء 715 جنية 720 جنية

الشركة القومية للأسمنت الفاخر 740 جنية 740 جنية

السويس للأسمنت السويس 745 جنية 750 جنية

أسمنت بورتلاند طرة طرة 745 جنية 750 جنية

تكنو 700 جنية 705 جنية

أسمنت حلوان حلوان 745 جنية 750 جنية

أسمنت شورى شورى 715 جنية 715 جنية

مصر بني سويف مصر بني سويف 775 جنية 775 جنية

السويدي السويدي 740 جنية 740 جنية

جنوب الوادي جنوب الوادي 720 جنية 730 جنية

أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية

مصر للأسمنت قنا المسله 720 جنية 720 جنية

الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية

أسمنت العامرية العامريه عاده 825 جنية 825 جنية

البرج 835 جنية 835 جنية

الساحل 825 جنية 825 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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