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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28/12/2016

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28/12/2016 سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28/12/2016

وصلت الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وحقق البنك الأهلي الكويتي، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل 5.06 جنيه، بينما يبيع الورقة مقابل 5.13 جنيه، وفيما يلي قائمة أسعار الريال في البنوك كاملة .

سعر الريال اليوم في البنوك :

سعر الشراء يليه سعر البيع :

البنك الأهلي الكويتي –
5.06 5.13
المصرف المتحد
5.05 5.11
مصرف أبوظبي الإسلامي
5.04 5.15
البنك المركزي المصري
5.02 5.11
بنك فيصل الاسلامى المصرى
5.01 5.15
بنك الاسكندرية
5.01 5.05
بنك بلوم مصر
5.01 5.09
SAIB Bank
4.99 5.09
البنك العربى الافريقي الدولى
4.98 5.16
بنك قناة السويس
4.98 5.05
البنك الأهلى المصري
4.97 5.03
بنك مصر
4.97 5.02
كريدي أجريكول
4.97 5.03
البنك التجاري الدولي
4.96 5.03
البنك الأهلي اليوناني
4.95 5.13
بنك مصر إيران للتنمية
4.94 5.22
بنك القاهرة
4.92 5.03
بنك البركة
4.90 5.23
بنك التعمير والإسكان
4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء :

وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك .

وتشير أغلب التوقعات أن العملة السعودية دائما ما تتبع الأمريكي، والمعروف أن الدولار يرتفع يوميا في سوق الصرف، نتيجة المزايدات التي تجريها البنوك الصغيرة، والمضاربات في سعر العملة، لمحاولة كل بنك جذب المواطنين لتبديل العملات العربية والأجنبية خاصة مع وجود العديد من الفروع من كل بنك في كافة المحافظات .

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