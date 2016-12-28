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اليوم .. قرعة البطولة العربية لمنتخبات السلة

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اليوم .. قرعة البطولة العربية لمنتخبات السلة اليوم .. قرعة البطولة العربية لمنتخبات السلة

>ياسمين يحيى

تقام اليوم  قرعة البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة ،  بأحد فنادق القاهرة ، حيث تقام منافسات البطولة فى الفترة من 30 ديسمبر وحتى 8 يناير المقبل  باستاد القاهرة .

تلقى اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة موافقة عدة منتخبات  للمشاركة فى البطولة العربية ، وهى كل من المغرب ، والجزائر ، البحرين ، الإمارات ، السودان ، وليبيا ، بالإضافة إلى المستضيفة.

ومن المقرر أن يحضر مراسم قرعة البطولة العربية كل من مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ، ونائب رئيس الاتحاد العربى ، بالإضافة إلى عبد الله شلبى المدير التنفيذى للاتحاد المصرى ، وحنفى أبو طالب أمين عام الاتحاد العربى ، عوض سامى مدير العلاقات العامة ، على أن يدير حفل القرعة  وائل لطفى مدير العلاقات العامة بالاتحاد .

يذكر أن اتحاد كرة السلة قد عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة ، بحضور عدد من رموز اللعبة ، وعلى رأسهم محمود أحمد على ، ومحمد السيد سليمان السلعاوى ، عمرو أبو الخير، ومدحت وردة ، إسماعيل القرقاوى رئيس الاتحاد الأفريقى ، ووائل بدر .


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