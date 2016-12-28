"الصحة": زيادة أسعار الأدوية لن تشمل مستحضرات الأمراض المزمنة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الزيادات الجديدة المرتقبة فى أسعار الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار لن تشمل المستحضرات المتعلقة بأدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.

وقالت مصادر مسئولة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إن هناك زيادة جديدة خلال ساعات فى أسعار أدوية التخدير لمواجهة نقص الدواء فى السوق بعد ارتفاع الدولار بشكل كبير الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الشركات ستتقدم بالقوائم المختلفة للأدوية التى ترغب فى تحريك أسعارها حتى تتمكن من توفيرها بالسوق.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر اجتماع وزير الصحة وقيادات إدارة الصيدلة وممثلى الشركات المحلية والأجنبية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لتدارك أزمة الدواء، وصياغة آلية سريعة لتوفير الأدوية بالأسواق مؤكدة أنه جار مراجعة المقترحات التى قدمها وزير الصحة لمجلس الوزراء لضبطها بما يضمن توفير الدواء والتزام الشركات بسد العجز بالأسواق.

وكشف المصدر أنه لن يتم الأخذ بقوائم الأدوية التى سترشحها الشركات للزيادة على أنها مسلمات بل سيتم مراجعتها بشكل دقيق للتأكد من كونها تحتاج إلى زيادة حقيقية من عدمها، لافتة إلى أنه سيكون هناك اتفاق قوى يضمن التزام الشركات بتوفير النواقص.

وتابعت المصادر أنه سيتم التركيز على الأدوية الواردة بنشرة النواقص التى تعدها الإدارة المركزية للصيدلة بشكل شهرى لتخفيف العبء على المواطنين، لافتة إلى قيام الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية باستيراد 20 ألف أمبولة هيومان ألبومين و8 آلاف أمبولة أنتى آر إتش بالأسعار الجديدة خلال أيام.

وأضافت المصادر أنه جار إعداد مذكرة منفصلة ستقدم للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بالتعديلات الجديدة على بنود الاتفاق الذى صاغته الشركات مع الوزارة، وتم تقديمه لمجلس الوزراء قبل أيام، مؤكدة أن أدوية مشتقات الدم ستتوفر بالسوق حاليا وبكميات مناسبة تكفى منافذ البيع.

وكانت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها شملت أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 ، بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى؛ ووفقا للتسعيرة الجديدة التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة واعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100%، فإن سعر أمبول الأنتى آر إتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل فأصبح 720 جنيها، بدلا من 450 جنيها، وأصبح سعر الألبومين البشرى بـ545 جنيها بدلا من 345 جنيها، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610 جنيهات بدلا من 810 جنيهات، والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيها بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيها، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.