أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار الأربعاء 28/12/2016

Google+ Print
سعر الدولار الأربعاء 28/12/2016 سعر الدولار الأربعاء 28/12/2016

انتهت تعاملات الأسبوع بارتفاعات تاريخية رهيبة، وصلت إلى عبور الدولار الأمريكي حاجز 19 جنيه لأول مرة، وتزداد العملة الأمريكية مقابل الجنيه يوميا، ومن المتوقع مزيد من الارتفاع مع بدء عودة الاستيراد مرة أخرى، وتشير أغلب التوقعات أن الزيادة المستمرة قادمة في سوق تداول العملات، وأن الهبوط غير وارد تماما هذه الفترة الحالية.

من جهة أخرى، ارتفع متوسط عائد أذون الخزانة الحكومية 50 نقطة ليكسر حاجز 19%، حيث بدأ البنك المركزي عمل عطاء واحد فقط في الأسبوع، وذلك للودائع ذات العائد المتغير، وأعلن البنك أن هذا اليوم هو يوم الأربعاء من كل أسبوع، وارتفع الفائض السائل في البنوك إلى 92.8 مليار جنيه، هذا ويواصل البنك المركزي بكل قوته العمل على التحكم في مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك :

البنك وسعر الشراء يتابعه سعر البيه :

المصرف المتحد
19.05 19.15
البنك الأهلي الكويتي –
18.99 19.25
مصرف أبوظبي الإسلامي
18.99 19.30
بنك البركة
18.97 19.49
بنك مصر إيران للتنمية
18.90 19.30
بنك فيصل الاسلامى المصرى
18.90 19.10
بنك التعمير والإسكان
18.90 19.30
البنك المركزي المصري
18.82 19.17
بنك الاسكندرية
18.80 18.95
البنك العربى الافريقي الدولى
18.80 19.35
بنك بلوم مصر
18.80 19.10
بنك قناة السويس
18.75 18.95
SAIB Bank
18.75 19.50
البنك الأهلي اليوناني
18.75 19.30
البنك الأهلى المصري
18.65 18.85
بنك مصر
18.65 18.85
البنك التجاري الدولي
18.65 18.85
كريدي أجريكول
18.65 18.85
بنك القاهرة
18.65 18.85

الدولار في السوق السوداء :

كانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر