فيصل بن مشعل: بلادنا مضرب مثل في وحدة الصف ونقلات حضارية تشهدها مناطق المملكة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة، ظهر امس، محطة قطار الركاب الواقعة شرق مدينة بريدة، رافقه وكيل الإمارة عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، وأعضاء مجلس المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة. وكان في استقبال أمير منطقة القصيم لدى وصوله مقر المحطة، رئيس هيئة النقل العام المشرف العام على الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور رميح بن محمد الرميح، وقد شاهد سموه خلال الجولة آخر استعدادات الشركة قبل إطلاق خدماتها لنقل الركاب بالقصيم، بدأها بمناطق خدمات الركاب، وقسم إصدار التذاكر وتسليم الأمتعة، والتعريف ببقية الخدمات ثم استقل سموه ومرافقوه قطار الركاب في رحلة قصيرة ، اطلع من خلالها على الشكل النهائي للقطار بدرجتيه الأعمال والضيافة، وخدماته، والخصوصية التي تمنحها الشركة الحديدية للعوائل، والمداخل والمخارج، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد ذلك، رأس سمو رئيس مجلس المنطقة، جلسة مجلس المنطقة غير العادية للعام المالي 1437/1438هـ في إحدى القاعات المخصصة داخل محطة قطار الركاب، حيث تركز النقاش في الجلسة على جوانب الاستعداد لإطلاق الخدمات في محطة القطار، ومدى التعاون القائم بين مختلف القطاعات لإتمام ذلك، بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونائب الرئيس للبنى التحتية الدكتور بشار بن خالد المالك، ومدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الصقير وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس بدأ بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس استهلها بالحمد والثناء على لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد، مرحباً سموه بمعالي رئيس هيئة النقل العام، وبمنسوبي شركة سار بالمنطقة.

ورفع سموه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-، بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2017م وما تضمنته من برامج وقرارات مهمة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقال سموه: إن ما صدر في هذه الميزانية يدل دلالة واضحة على أن بلادنا والحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح نحو التطور والتقدم بما يخدم الوطن والمواطن، ويحقق أعلى درجات الأمان، لافتاً الانتباه إلى أن الأرقام التي أُعلنت أكدت أن التنمية في تصاعد مستمر، وإن قادة هذه البلاد عازمون على مواصلة تنمية الوطن ورفاهية المواطن على الرغم من كل الظروف المحيطة, مشيدا سموه ببرامج الإصلاحات التي أكدت عليها ميزانية هذه العام، منوهاً بأن ذلك كله يأتي في مصلحة الوطن والمواطن.

وأثنى سموه على ما يتمتع به المواطن السعودي من ثقة كبيرة في قيادته مما جعل هذا الوطن مضرب المثل في وحدة صفه ولحمته، مفيداً أن هذا ما جعل بلادنا ولله الحمد في منأى عن الفتن والقلاقل التي عصفت بالكثير من البلاد المحيطة بنا, محذراً في الوقت نفسه من الانسياق خلف المرجفين الذين يريدون ببلادنا السوء، ويحسدوننا على ما أتانا الله من فضله.

وبين سمو أمير منطقة القصيم أن هذه الجلسة عُقدت في موقع محطة قطار الركاب وذلك للاطلاع على آخر المستجدات التي تمت بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لها من الإدارات الحكومية ومدى جاهزية قطار الركاب، مشيراً سموه إلى أن ما يحظى به قطاع النقل بالمنطقة من اهتمام القيادة الرشيدة، حيث تعد المحطة إضافة كبرى للتنمية بالمنطقة لما تقدمه من خدمة للمواطن في مجال مهم وهو النقل وعنصر جذب فعال للمنطقة، التي ستلبي بإذن الله احتياجات المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطيب المعطاء.

بعد ذلك القى معالي رئيس هيئة النقل العام والمشرف العام على الشركة كلمة قدم فيها خالص شكره لسموه أمير منطقة القصيم على هذه الزيارة المباركة، منوهاً باهتمام سموه ومتابعته الدائمة للمشروع.

ثم استعرض نائب رئيس الشركة للبنى التحتية الخدمات التي تقدمها المحطة وآلية عملها وتشغيلها، وما تحققه هذه الخدمة من أهداف عديدة في أكثر من مجال ومنها أمن الطرق والسلامة المرورية وراحة الإنسان التي هي الهدف الأساسي والأول للدولة وجهود شركة «سار» في تهيئة الشاب السعودي لتولي مهام إدارة وصيانة وتشغيل مرافق الخطوط الحديدية من خلال مختلف التخصصات التي يقدمها المعهد لمتدربيه.

وفي ختام الجلسة شكر سموه الجميع على مداخلاتهم ومقترحاتهم، ولأعضاء ولجان المجلس على مابذلوه من جهود وتعاون خلال الفترة الماضية، وذلك اثر انتهاء الفترة الحالية لعمل المجلس في فترته السادسة، متمنياً سموه للجميع التوفيق.

وأكد أمير القصيم في تصريح صحفي عقب الجلسة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تنفذ وتخطط لخدمة الوطن والمواطنين، مدللاً على ذلك ما نرى يوما بعد يوم من نقلات حضارية في مناطق المملكة، بسواعد رجالٍ مخلصين مثل معالي الدكتور رميح الرميح وبشار المالك ومن معهما، مشيداً بهذا القطار الذي سيربط عدة مناطق وهي الشمالية ومنطقة حائل والقصيم مروراً بمنطقة الرياض ومن ثم المنطقة الشرقية.

وقال سمو أمير منطقة القصيم: اجتمعنا اليوم للاطلاع على تم انجازه في هذه المحطة، وعقدنا مجلس المنطقة في مكان الحدث الذي هو محطة قطار نقل الركاب للوقوف عليها ومشاهدتها عملها عن قرب، كاشفاً أنه سيبدأ تشغيل المحطة الجزئي في نهاية شهر 2 من عام 2017م، مشيداً بالانجازات التي شاهدها في المحطة وعمل مسؤولي شركة "سار" الذي يتصف بالجد والاجتهاد والاخلاص، متفائلاً سموه بالمحطة التي وصفها بالنقلة التنموية والحضارية لمنطقة القصيم.

واضاف سمو رئيس المجلس: استعرضنا في مجلس المنطقة جميع الخدمات التي قُدمت لهذه المحطة من القطاعات الحكومية، لافتاً الانتباه إلى أن مجلس المنطقة منذ ثلاثة اشهر يعمل على متابعة وترتيب هذه الزيارة، ووضع الدراسات أيضاً لكيفية ربط غرب المنطقة وجنوبها بهذه المحطة، وكيفية استفادة اجزاء منطقة القصيم كافة من محطة قطار الركاب.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن المنطقة مقبلة على تطور كبير خصوصاً في عنصر النقل، لأن هذه المحطة ستشكل نقلة نوعية لربط المنطقة شمال وجنوباً حتى يصل القطار لمنطقة الرياض ومنه للمنطقة الشرقية، وأيضاً طريق القصيم مكة المباشر الذي سيخدم دولياً، مشيراً إلى أن مثل هده المشروعات ستحدث نقلة تنموية لوسط المملكة.

وكشف سموه انه سيكون على هذا متن هذا القطار عربة صحية تنقل المرضى إلى منطقة الرياض اذا كان هناك تأخر في النقل الجوي الصحي، مفيداً أن هذه الخدمة هي أول مرة يتم تطبيقها، لافتاً سموه الأنظار إلى أن هذا القطار سيساعد في النقل للقطاع الخاص، وتقديم الخدمة لنقل المنتجات والبضائع في ساعتين ونصف من وإلى القصيم / الرياض.

..ومتفقدا محطة قطار الركاب في بريدة

.. وداخل إحدى عربات القطار