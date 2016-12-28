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الطريفي يبحث التعاون الإعلامي مع سفراء روسيا والجزائر وبنغلاديش

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استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي أمس، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة أوليغ أوزيروف. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في المجالين الثقافي والإعلامي.

كما استقبل الطريفي، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة أحمد عبدالصدوق. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الثقافة والإعلام.

واستقبل، أيضاً، سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة غلام موشي. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة وبنغلاديش في المجالات الثقافية والإعلامية وسبل تطويرها.

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.. ولدى لقاء السفير الجزائري

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وزير الإعلام ملتقيا السفير موشي

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