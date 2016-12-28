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المعارضة السورية لـ«الرياض»:

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نفت المعارضة السورية بمختلف أطيافها وبشكل قاطع أن يكون لها علاقة بمحادثات أعلنت روسيا يوم أمس الثلاثاء أنها تجري بين النظام والمعارضة تحضيراً لمفاوضات بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان.

وقال منذر ماخوس المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض بالمعارضة السورية لـ"الرياض": إن الهيئة غير مطلعة حتى الآن على اجتماعات تحضيرية لما يسمى بـ"مفاوضات الأستانة"، ولم يتم التواصل مع الهيئة في هذا السياق، وبين أن الموقف الرسمي من هذه المفاوضات سيتم بحثه في اجتماع للهيئة العليا لم يتحدد موعده حتى الآن. كما أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض رياض نعسان آغا ذات المعلومة بعدم تلقي الهيئة لأي دعوة، مرجحاً أن تتوجه روسيا لدعوة "أشخاص" وأسماء معينة وليس هيئات، ووصف ذلك بـ"التجاهل للمؤسسات"، الذي يعطي تصوراً بعدم وجود رغبة جادة.

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