أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يصدر بياناً حول آليات التبرع في حملة إغاثة الشعب السوري

Google+ Print

انفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتنظيم حملة شعبية في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من يوم أمس لإغاثة الشعب السوري وتوجيهه - رعاه الله - بأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال للجرحى وعلاجهم وإنشاء المخيم لهم مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً فقد صدر عن المركز بيان أوضح فيه أنه سيتم جمع التبرعات عن طريق الوسائط التالية:

SA5655000000099088000757

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي

2- SA9510000022185556000107

مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد 920008554

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية