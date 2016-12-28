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على نفقة خادم الحرمين.. ذوو الاحتياجات يغادرون الأردن لأداء العمرة

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على نفقة خادم الحرمين.. ذوو الاحتياجات يغادرون الأردن لأداء العمرة على نفقة خادم الحرمين.. ذوو الاحتياجات يغادرون الأردن لأداء العمرة

ودعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، اليوم، قافلة ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك العمرة، وذلك على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وانطلقت القافلة بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل المعوق الخيرية في محافظة اربد الأردنية.

ورفع صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن شكره وتقديره لخادم الحرمين، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين تقدم في الأراضي المقدسة كافة الخدمات والتسهيلات للمعتمرين إيماناً منها بأهمية خدمة ضيوف الرحمن.

سفارة المملكة في الأردن أشرفت على انطلاق القافلة

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