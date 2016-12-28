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15 ألف طالب يشاركون في تصفيات مسابقة القرآن بالرياض

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15 ألف طالب يشاركون في تصفيات مسابقة القرآن بالرياض 15 ألف طالب يشاركون في تصفيات مسابقة القرآن بالرياض

انطلقت، أمس الثلاثاء التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم على مستوى الرياض، بمشاركة أكثر من 250 طالبًا و37 معلمًا، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية.

وأوضح مدير التوعية الإسلاميّة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أحمد بن عبدالرحمن الخميس، أن المسابقة مرت بـ 3 مراحل، الأولى على مستوى مدارس الرياض بمشاركة أكثر من 15 ألف طالب، و600 معلم من 870 مدرسة، تلا ذلك المرحلة الثانية، وكانت على مستوى المكاتب؛ حيث شارك فيها 2200 طالب، و340 معلمًا.

من جانبه، أبدى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالرياض سعادته بما شاهده من اهتمام الطلاب بحفظ كتاب الله، وتعلّمه، وتجويده، مشيرًا إلى أنّ تعليم القرآن، ورعايته، من أولويات الدولة، تعليمًا وتعلّمًا.

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