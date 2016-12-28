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ضبط تاجر بحوزته 20 طن أرز مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

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ضبط تاجر بحوزته 20 طن أرز مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا ضبط تاجر بحوزته 20 طن أرز مدعومة قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

>قنا – وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث ، لضبط التجار المتلاعبين بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط تاجر بحوزته 20 طن أرز وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو عبد الرحيم.ر40 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية، ومقيم ناحية أبو شوشة دائرة مركز أبوتشت  لقيامه بتجميع كميات من الأرز المدعوم داخل مخزن لبيعها فى السوق السوداء.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 


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