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تجديد حبس 14 متهما من أعضاء تنظيم حسم الإرهابى 15 يوما

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تجديد حبس 14 متهما من أعضاء تنظيم حسم الإرهابى 15 يوما تجديد حبس 14 متهما من أعضاء تنظيم حسم الإرهابى 15 يوما

>كتب - محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، حبس 14 متهما فى خلية حسم الإرهابية والمتهمين، والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ علميات إرهابية، والتحريض على تعطيل العمل بمؤسسات الدولة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والشروع فى قتل الدكتور على جمعة والمستشار زكريا عبدالعزيز، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكانت نيابة أمن الدولة بحبس جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية والبالغ عددهم أكثر من 100 متهم حتى الآن من أعضاء ما يسمى بـ"حركة حسم"، وقالت تحريات الأمن الوطنى، إن 3 متهمين رصدوا خط سير مفتى الجمهورية السابق، وطاقم حراسته بأكتوبر، ودرسوا خرائط الكترونية للموقع واستقروا على اختيار التوقيت الأفضل لهم أثناء خروجه من منزله متوجها إلى المسجد القريب لأداء صلاة الجمعة يوم 5 أغسطس الماضى.

وأضافت التحريات أن 6 متهمين من المقيمين فى دمياط رصدوا نادى الشرطة بالمدينة على مدى 4 أيام ليلًا حتى يصعب رصدهم من أفراد حراسة النادى، وصنعوا عبوتين ناسفتين على الطريق بين مديرية الرى ومبنى الرقابة الادارية ونادى الشرطة، وعقب الإبلاغ عن العبوتين وحضور رجال المفرقعات حاولوا تفجيرهما باستخدام خطى تليفون محمول متصلين بالعبوتين وانفجرت واحدة فقط منهما، وأصابت ثلاثة من عناصر الشرطة.


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