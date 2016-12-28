«أجمل في موائلها» حملة وطنية لحماية الحياة البرية

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة حملة «أجمل في موائلها» للسنة الثالثة على التوالي، بالشراكة مع منظمة متحدون لحماية الحياة البرية التي تنسق الجهود العالمية للمنظمات الدولية العاملة في مجال محاربة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى زوار الدولة عبر منافذها الجوية والبحرية بأهمية حماية الفصائل المهددة بالانقراض، بما يضمن استمرار التنوع البيولوجي المتميز على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على الموائل البرية والبحرية عبر أساليب مبتكرة وتقنيات تعليمية وترفيهية عالمية المستوى.

وتنفذ الوزارة هذه الحملة الوطنية المتقدمة بالتعاون مع جمعية الإمارات للحياة الفطرية، والصندوق الدولي للعناية بالحيوان، والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، ومطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ودائرة المالية المركزية بأبوظبي، وكل من طيران الإمارات، والاتحاد للطيران ومطارات دبي والجمارك العالمية.

منصة تفاعلية

وبدأت الحملة في أبوظبي من مبنى المسافرين رقم 1 في مطار أبوظبي الدولي، وذلك من خلال منصة عرض تفاعلية ستمنح المسافرين من المغادرين والقادمين فرصة فريدة لدخول عالم البرية بمحاكاة للحقيقة من خلال عدسة الـ«هولولنس».

حيث تندمج الأماكن والأشياء من العالم المادي والعالم الافتراضي معاً لتقدم بيئة مختلطة. ويقدم الواقع المختلط تجربة التواصل مع الحيوانات البرية في موائلها الطبيعية. كما يضم العرض كتيبا افتراضيا، ونظام شاشات العرض باللمس.

وحضر معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، انطلاق الحملة من خلال تدشين المنصة التفاعلية في مطار أبوظبي الدولي، ورافق معاليه عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام مجموعة موانئ دبي العالمية، وفيصل عيسى لطفي، المدير التنفيذي لجمارك دبي العالمية.

وحارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس للشؤون الدولية وشؤون الشركة في مجموعة الاتحاد للطيران، وعائشة محمد عبدالله العبدولي، مدير إدارة التثقيف والتوعية بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسالم سعيد الرميثي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية بجمارك أبوظبي.

انسجام

وحول الموضوع قال معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي: «تأتي حملة «أجمل في موائلها» منسجمة مع توجهات القيادة الرشيدة، حيث نسعى من خلال هذه الحملة إلى رفع مستويات الوعي لدى الجمهور بمدى خطورة العبث بمنظومة الحياة الفطرية لغايات غير مبررة تقودها رغبات وممارسات فردية مبنية على الجشع».

حيوية

وأكد معالي الزيودي بأن حكومة الإمارات ومؤسساتها وشعبها ينظرون إلى الحياة البرية كجزء حيوي وبالغ الأهمية من التراث المحلي، بالتالي فإن الحفاظ على منظومة التوازن البيئي من خلال حماية السلالات المهددة بالانقراض يمثل أولوية لمختلف الجهات الوطنية والعالمية.

مشيداً بشركاء الحملة ومنوهاً بضرورة انضمام المزيد من الشركاء في المستقبل، وذلك نظراً لأن حملة «أجمل في موائلها» تعتبر من أهم برامج التوعية الإيجابية بمدى جمالية البيئة والحياة البرية.

دعم

ومن جانبه قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «ندعم جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لحماية الحياة البرية، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الحفاظ على البيئة وشراكتنا مع المنظمات الدولية لحماية البيئة .

وفي مقدمتها منظمة «متحدون من أجل حماية البيئة»، حيث نساهم من خلال عضويتنا في فريق العمل الخاص بقطاع النقل الذي أسسته المنظمة بدور فاعل في الجهود الدولية لحماية الحياة البرية».

طرق

وبدوره قال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي:«تسعى مطارات أبوظبي بشكل مستمر لتبني الأساليب الأمثل للمحافظة على البيئة من حولنا، وبالتالي نحن ندعم برامج حماية البيئة والتي تحث على زيادة وعي الجمهور حول الطرق الأفضل لإدارة الموارد الطبيعية».

مساهمة

تعتبر الإمارات إحدى أكثر دول العالم إدراكاً لحجم المسؤولية ودورها بالمساعدة في القضاء على عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية على المستوى العالمي، وذلك من منطلق تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث قامت الدولة باتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات والتدابير في هذا الاتجاه.