«صحة دبي» : شركات التأمين تعمل على مدار الساعة .. وآليات رقابية لمنع التلاعب

أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي أن شركات التأمين الصحي المعتمدة لإصدار البطاقات لحاملي الإقامات الصادرة من دبي ستعمل على مدار الساعة في الأيام المقبلة للتسهيل على المراجعين وضمان حصولهم على التأمين الصحي قبل انتهاء المدة المحدد وهي 31 الجاري.

وأوضح أن الشركات التسعة المعتمدة في دبي ستعمل أيام الجمعة والسبت والأحد بشكل دائم دون توقف، لاستلام وإنجاز كافة الطلبات المتبقية وهي نسبة قليلة جداً، مؤكداً أنه اعتباراً من الأول من يناير المقبل سيكون جميع حاملي إقامات دبي مؤمنين صحياً، تنفيذاً لقرار حكومة دبي.

مهلة

وأشار إلى أن هناك فئة تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، علماً بأنه كان قد تم تمديد المهلة الممنوحة للشركات والكفلاء مدة ستة أشهر للتأمين على مكفوليهم، وقد نبهت الهيئة أكثر من مرة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من أن الفترة المحددة للمهلة ستنتهي في 31 ديسمبر وسيبدأ تطبيق الغرامات اعتباراً من الأول من يناير بواقع 500 درهم شهرياً.

وشدد على أنه لن يتم إصدار أو تجديد أي إقامة في دبي إلا بوجود التأمين الصحي، كما لن يتم إصدار أي تأشيرات زيارة لدبي إلا في وجود التأمين الصحي أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية.

وأفاد بأن القانون الجديد يوفر آليات للرقابة المحكمة على شركات التأمين والمستشفيات المقدمة للخدمة لمنع أي تلاعب بالمرضى، منوهاً بأن أية جهة تقوم بمحاولة التلاعب سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقها وفقا للائحة الغرامات التي تم تحديدها من قبل واستبعادها نهائيا من الجهات المقدمة للخدمات.

ونفى الدكتور حيدر وجود تأمين صوري خاصة لكبار السن، مؤكداً أن هيئة الصحة تراقب كافة الشركات والإجراءات المتبعة بها باستمرار، محذراً من الأخذ بكل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «واتس أب».

وقال أن المبالغ المتفق عليها مع شركات التأمين راعت أن تكون الأسعار في متناول الجميع سواء بالنسبة للشركات أو الكفلاء من الآباء، مشيراً إلى أن قيمة أي بطاقة تأمينية لا تغطي زيارة لأي طبيب لمرة واحدة فما بالك لو تتطلب إدخاله المستشفى لإجراء عملية أو تحاليل أخرى، مبيناً أن انتظار الناس لآخر لحظة لشراء بطاقات التأمين دفع بالشركات المقدمة للخدمة إلى إلغاء إجازة الأسبوع والعمل حتى يوم العطلة الرسمية الذي يصادف الأحد المقبل.

مناقشة فوائد الضمان الصحي

ناقشت مبادرة «قيادات في خدمتكم» بهيئة الصحة في دبي، أمس، منظومة الضمان الصحي والإنجازات التي حققها المشروع الحيوي الذي شارف على الانتهاء من كافة مراحل التطبيق.

واستعرضت الجلسة التي نظمتها إدارة علاقات المتعاملين بهيئة الصحة في دبي بمشاركة الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة المهام والأهداف والفوائد المتعددة لمنظومة الضمان الصحي بدبي والتي تشكل منعطفاً هاماً في قطاع الرعاية الصحية بدبي ومرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر للنظام الصحي للوصول الى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

إجراءات

وتناولت الجلسة التي استمرت على مدار ساعتين الآليات والإجراءات الناظمة لهذا المشروع وكيفية الانضمام لمظلة الضمان الصحي وقنوات التواصل مع القائمين على مشروع الضمان الصحي لتقديم الاقتراحات والملاحظات والشكاوى المتعلقة بالضمان الصحي.

ونوه الدكتور اليوسف بالنجاحات التي حققتها منظومة الضمان الصحي في دبي حتى اليوم والتي تمكنت من استقطاب أكثر من 4 ملايين شخص، وبنسبة فاقت 98% من المقيمين المستهدفين مستعرضاً مراحل التطبيق المختلفة وفترة السماح التي منحتها الهيئة لأفراد المجتمع للانضمام الى مظلة الضمان الصحي قبل نهاية العام الجاري.

إشادة

أشادت شيخة الرحومي مدير ادارة علاقات المتعاملين بهيئة الصحة بدبي بوعي أفراد المجتمع المحلي وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة التي تأتي ضمن استراتيجية الهيئة وجهودها المستمرة للتواصل مع المتعاملين عبر مختلف الوسائل والقنوات المتاحة والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة لها.