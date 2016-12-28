«تنفيذي الشارقة» يناقش موازنة الدوائر والهيئات

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وذلك في مكتب سمو الحاكم. وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات الحكومية الهامة، ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ناقش المجلس الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لعام 2017.

وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، أنه تم عرض الموازنة العامة على صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة، ولقيت مباركة من سموه، حيث وجه سموه بعرض الموازنة على المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

نفقات

ومن جانبه، قدم وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية أمام المجلس، شرحاً مفصلاً حول الموازنة، مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2017، ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات.

وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة، مؤكداً على أن الاستفادة من الميزانية لعام 2017، ينصب تركيزها الأكبر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية والارتقاء بالإنسان في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وأثنى المجلس على الدور الذي تقوم به دائرة المالية المركزية وفريق عملها في إعداد الموازنة العامة لإمارة الشارقة، ويرى بضرورة تنويع مصادر الدخل وتطويرها، للحفاظ على مستوى النمو الجاري في الإمارة، ووجه المجلس بإحالة الموازنة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

تطوير

كما اعتمد المجلس مشروع دراسة تطوير واجهة منطقة الغبيبة، وبعض المناطق القديمة على امتداد شارع الوحدة والمقدم من دائرة التخطيط والمساحة.

وأشار المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن المشروع المقترح يشمل 4 مناطق واقعة على امتدادات شارع الوحدة، وهي الغبيبة واليرموك ودسمان والرملة، ويرتكز على جملة من الاستراتيجيات التي تتعلق بالبناء المستقبلي، هي العوامل الصحية، وتوفير مساحات مريحة وخضراء عازلة لضوضاء الشوارع.

وتوفير الشعور بالأمان للمشاة، ومراعاة توفير بيئة مشجعة على المشي، بالإضافة إلى أرضيات ماصة لمياه الأمطار، وإنشاء حدائق على السطوح، والتعامل مع مواقف السيارات على أنها واحة نخيل.

ووجه المجلس بوضع خطوات تنفيذ عملية ومدروسة لتطوير المشروع المقترح بمساهمة حكومية ومشاركة جهات تطويرية محلية، وتشجيع الأفراد للمشاركة والمساهمة فيها.

واعتمد المجلس كذلك المذكرة المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي، والمتعلقة برسوم تأجير مباني وساحة للطائرات، ضمن مشروع إنشاء مركز للطيران الخاص بمواصفات خاصة، تحقق العديد من الفوائد الاستثمارية والخدمية.