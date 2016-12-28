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محمد الشرقي: تنمية الفجيرة حاجة ملحة

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محمد الشرقي: تنمية الفجيرة حاجة ملحة محمد الشرقي: تنمية الفجيرة حاجة ملحة

شدد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق على ضرورة سرعة إنجاز المشاريع المقبلة وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤكداً أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية تعتبر حاجة ملحة وضرورية ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة وعلى رأس أولوياتها.

اجتماع

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2016 بحضور سعيد الرقباني نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المؤسسة وذلك بمكتب سموه بالديوان الأميري.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم إنجازه خلال العام الجاري بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقاً للمعايير الوطنية وتدارس خطط عمل العام المقبل، وناقش ميزانية العام 2017.

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